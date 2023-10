Lutto a Casalgrasso per la scomparsa del consigliere comunale Carlo Maero

Lutto a Casalgrasso, in frazione Carpenetta, per il decesso di Carlo Maero, 78 anni, avvenuto ieri, mercoledì 25 ottobre nella sua abitazione.

Maero, agricoltore è stato dal 2016 una figura di spicco della politica del paese.

Nel 2016 era stato eletto consigliere comunale, nell’amministrazione dell'allora sindaco di Egidio Vanzetti nella lista “Insieme Possiamo”.

Nel marzo del 2021, a pochi mesi dalla scadenza del mandato in Consiglio comunale, aveva rassegnato le dimissioni da consigliere di maggioranza, per motivi personali.

Si era poi ricandidato per le elezioni dell’ottobre 2021 con la lista “Noi con Voi” a sostegno del candidato sindaco Marco Pederzani.

Dopo la vittoria del sindaco Giovanni Donetto, Maero sedeva da due anni tra i banchi dell’opposizione, ma a causa delle sue condizioni di salute, nelle scorse settimane si era dimesso da consigliere comunale del gruppo di minoranza, al suo posto era entrato, nell’amministrazione comunale di Casalgrasso, Luca Audero.

Nella frazione di Carpenetta Carlo Maero viene ricordato per essere sempre stato portavoce in Consiglio comunale delle istanze degli oltre 100 residenti, in particolare quella portata avanti contro la sospensione del servizio di scuolabus, che potrebbe essere stato uno dei motivi delle sue dimissioni da amministratore comunale nel marzo del 2021.

Lascia la moglie Maria Bernardi, i figli Ezio, Davide con patrizia, Andrea con Stefania, gli adorati nipoti Martina, Christian, Alessandro e Leonardo; i fratelli Ernesto ed Angelo con le cognate ed i nipoti.

Il rosario viene recitato stasera, giovedì 26 ottobre, alle 20,30, nella parrocchia di San Giovanni Battista di Casalgrasso dove domani, venerdì 27 ottobre, alle 15 si celebrerà il funerale.

Il corteo funebre partirà dall'abitazione del defunto in via San Giorgio 11, in frazione Carpenetta.

I parenti desiderano ringraziare la dottoressa Barbara Fulgosi e Valerio Galeasso per l’assistenza prestata al loro congiunto.