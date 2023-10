Novello, calci e insulti tra il dottor Vacchetta e i cacciatori di cinghiali: “Se continui a filmare ti spacco la testa!” [VIDEO]

Immediata la reazione veemente del veterinario, che inveisce contro i cacciatori chiamandoli “ Vigliacchi ”. Altrettanto forte quella degli altri: urlano “ Ti spacco la testa! ”, gli intimano di smettere di riprendere, lo trattengono fisicamente, lo colpiscono con un calcio. Tra i cacciatori, particolarmente aggressivo si dimostra un uomo chiamato dagli altri “Gianni”, che viene in almeno due occasioni allontanato dal dottore. A circa tre minuti dall'inizio della diretta il video ha una brusca interruzione: nulla si comprende dalle immagini, ma con buona probabilità i toni della discussione si sono accesi in maniera particolare e il cellulare è finito a terra.

Verso la seconda metà del video la discussione si sposta unicamente sul piano verbale, con Vacchetta che prosegue nella propria invettiva – chiamando a una mobilitazione amici e simpatizzanti anti-caccia per la giornata di sabato 28 ottobre – e i cacciatori che sottolineano di aver sparato mantenendo i 150 metri di distanza dalle abitazioni come da limiti di legge.

La diretta ha raccolto, su Facebook, oltre 6.000 reazioni e 7.500 commenti, e un totale di 307.653 visualizzazioni. I carabinieri sono stati informati dell'accaduto ma ancora non è scattata la denuncia da parte del dottor Vacchetta.

Qui di seguito la diretta: per la presenza dell'animale morto e il linguaggio utilizzato in alcuni casi, ne consigliamo la visione a un pubblico adulto.

Vacchetta dopo l'accaduto: "Denuncerò l'accaduto"

"Con questo decreto che permette ai cacciatori di sparare ovunque, anche nei parchi urbani e vicino ai centri abitati la situazione è diventata pericolosissima - ha commentato Vacchetta nella giornata di oggi (26 ottobre) - : ieri queste persone, più di dieci con fuoristrada e cani, stavano sparando a pochi metri dalle case e hanno spaventato gli animali del Centro; si è sentito un colpo fortissimo che mi stupisco non abbia colpito la nostra struttura".

"I cacciatori, incuranti dei numerosi turisti in giro per la vicina Fiera del Tartufo in una zona dove la gente viene per ammirare la bellezza del paesaggio e per apprezzare i prodotti enogastronomici, non hanno smesso di sparare neanche dopo l’intervento delle forze dell’ordine, mettendo a rischio le persone (c’erano due turisti tedeschi molto spaventati), gli animali e la serenità dei miei pazienti".

"Oggi mi sveglio con forti dolori alla gamba, al ginocchio (che non riesco più a piegare) al collo e all’addome. Sono molto agitato e non ho dormito un solo minuto stanotte. Per fortuna avevo la mia adorata compagna accanto, la quale mi ha aiutato a gestire l’ansia e la rabbia per l’accaduto" aggiunge il veterinario.

"Andrò al Pronto Soccorso e denuncerò gli aggressori - conclude il dottor Vacchetta - . Sono stato aggredito e insultato (continuavano ad urlare che mi avrebbero spaccato la testa e mi hanno più volte strattonato e gettato a terra): ero da solo e sono stato affrontato da più di dieci persone, tra cui uno che girava con il fucile a tracolla e un altro molto aggressivo, che è stato trattenuto dagli altri, perché mi è sembrato avesse afferrato un coltello a serramanico".