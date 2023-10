Volley A1F. Super Stigrot trascina Cuneo: Honda Olivero S.Bernardo vince al tie break a Bergamo

Esce con due punti d'oro la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo dall'infuocato incontro di Treviglio contro il Volley Bergamo 1991: 3-2 per le ragazze di Massimo Bellano, con parziali 20-25, 25-17, 25-19, 22-25, 14-16.

Grande protagonista tra le fila cuneesi Lena Stigrot con 17 punti totali, 15 dei quali in attacco, oltre una battuta vincente ed un muro. La tedesca è stata la trascinatrice delle Gatte nel quarto e decisivo set, quando Cuneo è partita forte grazie ad un micidiale parziale di 8-1: 7 dei punti piemontesi li ha messi a terra lei. Poi Bergamo ha ribaltato la situazione piazzando a sua volta un parziale di 13-6 a proprio favore, passando in vantaggio sul 15-14. A questo punto Stigrot è tornata sugli scudi, Cuneo ha ripreso fiducia macinando gioco ed è andata a guadagnarsi un meritato tie break.

Ringalluzzite e sicure delle proprie potenzialità, le cuneesi hanno giocato punto a punto il quinto set.

La svolta sull'azzeccatissimo cambio chiamato da Massimo Bellano sul 13-13: via la diagonale palleggiatore-opposto con Signorile e Adelusi che hanno lasciato il campo a Scola in battuta e Anna Haak sottorete. Mossa azzeccata: la ricezione bergamasca va in crisi, Cuneo si guadagna il set ball e poi chiude al secondo tentativo con il punto di Kubik. Gran gara anche la sua: 10 punti su 11 attacchi (90% di positività) ed un muro sono il bottino intascato dall'americana.

Con la vittoria di Bergamo la squadra cuneese sale a quota 4 punti in classifica e aggancia momentaneamente Roma, Casalmaggiore e Firenze.