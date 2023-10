A Vicoforte la prima riunione degli Stati Generali promossa dalla Giunta

Si è tenuta lo scorso giovedì 26 ottobre, nella Confraternita dei Battuti, la prima riunione degli Stati Generali promossa dalla Giunta comunale di Vicoforte.

Erano invitati in modo particolare le associazioni locali e quelle di rappresentanza delle categorie economiche imprenditoriali, oltre ovviamente tutti i cittadini. In apertura il sindaco, unitamente agli assessori presenti, ha ringraziato per la partecipazione e per la presenza in sala di parecchi consiglieri comunali ed ha illustrato l’iter di valutazione delle proposte e delle osservazioni che sarebbero emerse dagli interventi e dai suggerimenti già pervenuti per iscritto anche da privati cittadini.

Alcuni rappresentanti di cinque associazioni locali presenti e di due associazioni di categoria (Ascom: associazione commercianti monregalese e Confindustria) hanno illustrato le loro proposte e formulato interessanti suggerimenti che saranno tenuti – ha precisato il sindaco – in debita considerazione e saranno oggetto di valutazioni congiunte nella già prevista successiva riunione del 7 novembre, per poi essere trasferite alle commissioni consiliari in vista della predisposizione del DUPs, il documento di programmazione 2024-2026.

"La partecipazione alla riunione - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - non é stata molto numerosa, ma molto attiva e propositiva, tenendo anche presente che alcuni suggerimenti erano già pervenuti per iscritto. E’ comunque stata un’ottima occasione di ascolto delle esigenze concrete dei Vicesi; l’ascolto ed il pacifico confronto sono metodi da perseguire con costanza e lo faremo anche in futuro."

I temi trattati sono stati di varia natura: dalla puntuale gestione e valorizzazione del territorio, del Santuario e delle potenzialità turistiche/culturali di Vicoforte, alla necessità di locali e magazzini comunali, alla connessione internet, alla collaborazione tra associazioni ed imprese con il Comune.