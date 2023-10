Torna l'appuntamento con Cherasco Natura

Domenica 12 novembre, a Cherasco si svolgerà “Cherasco Natura”, il mercato che presenta prodotti agroalimentari di qualità, quelli biologici e quelli artigianali.

Cherasco Natura è la manifestazione che la Città organizza in concomitanza alla tradizionale fiera di San Martino. Una giornata all’insegna dei prodotti del territorio, della genuinità e della tradizione con banchi di diversa tipologia legati dal filo conduttore della qualità e dell’utilizzo di tecniche rispettose della salute e dell’ambiente.

Dislocate nelle due vie ortogonali del centro storico ci sarà: una sezione dedicata alla Coldiretti e ai coltivatori che aderiscono a Campagna Amica, cioè produttori agricoli che vendono i loro prodotti italiani e a km zero; una con imprenditori agricoli appartenenti a Confagricoltura; un’altra dedicata al Mercato della Terra di Sloow Food, a cui aderiscono piccoli produttori e artigiani del cibo che vendono ciò che producono e trasformano e possono garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti. C’è poi un piccolo settore con prodotti biologici ed ecologici certificati, con svariati generi esposti sia alimentari che cosmetici per l’igiene e la bellezza; una parte con le bancarelle delle eccellenze enogastronomiche cheraschesi raggruppate in Gusta Cherasco, che promuove l’enogastronomia, l’ospitalità e il territorio di Cherasco.

E infine ci sarà uno svariato compartimento artigianale con espositori di oggetti frutto della creatività, dell’ingegno e della fantasia umane: si presenteranno produzioni artistiche, ceramiche fatte a mano, lavori in tessuto, in lana, in feltro, in ferro battuto, in legno, in vetro, con le pietre, découpage, in bambù, con fiori, dipinte a mano, monili, gioielli, cucito creativo.

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30 circa, non mancherà un piccolo gruppo, “I Descarpentats”, che suonerà musica occitana permettendo i balli tradizionali sotto l’arco del Belvedere.

Per tutta la giornata il centro storico sarà vietato alle auto, il mercato si svolgerà dalle 8 alle 18. Comodi parcheggi si trovano a pochi passi dal mercato. A disposizione anche un’ampia area camper attrezzata.

Contemporaneamente in Palazzo Salmatoris si potrà visitare la mostra di sculture “L’ Arte di abitare” di Rosalda Gilardi Bernocco aperta fino al 7 gennaio 2024 da mercoledì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato, domenica e festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.

Sia domenica 12 che lunedì 13 novembre oltre l’arco di Narzole si svolgerà inoltre la fiera commerciale di San Martino.