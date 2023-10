PD: "il grande bluff delle province: servono risorse, non l’ennesima legge elettorale"

Se questo Governo e tutte le forze politiche che lo sostengono hanno sottolineato, sin dall’inizio della legislatura, l’urgenza di restituire alle Province funzioni, personale e risorse, come si spiega la scelta di tagliare in manovra finanziaria 50 milioni di euro a Province e Città metropolitane dal 2024 al 2028?

Nuovi tagli che si aggiungono ai 150 milioni già previsti per il triennio 2023–2025, e si tradurranno in minori investimenti, riduzione dei servizi, peggioramento della qualità di vita.

Una polpetta avvelenata per le autonomie locali a cui fa da contraltare la retorica della riforma delle Province, il ritorno al voto del popolo. "C’è tempo fino alle elezioni europee e regionali del 2024!", sosteneva il 2 ottobre a Cuneo il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.

C’è tempo per ridare centralità ai territori che furono la ragione sociale della prima Lega Nord e che oggi servono a questo partito indebolito per distribuire un po' di _cadreghe_. Intanto questi territori li affamano con nuovi tagli.

In attesa della riforma che (non) verrà, al presidente Robaldo non resta che richiamare gli amministratori al voto. E lì vedremo chi ha a cuore la Granda, lavorando per una Provincia che funzioni pur tra le difficoltà, e chi sfrutta ogni occasione per un riposizionamento utile solo a se stesso ed alla prossima campagna elettorale.

Partito Democratico di Cuneo