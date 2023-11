Allarme per un piccolo incendio che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 novembre, a Cuneo in via Bruno di Tornaforte. Interessato dalle fuoco la scatola di derivazione di un palo della luce che ha fatto saltare la corrente a quattro pali della luce.

L'intervento dei vigli del fuoco di Cuneo è avvenuto poco prima delle 18. Le fiamme sono state spente e il palo della luce messo in sicurezza.