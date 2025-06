Le rubano la borsa e fa un appello: "Ridatemi le foto che custodivo nel portafoglio. Per me hanno un grande valore affettivo"

Furto in una vettura, nella notte appena trascorsa, a Cuneo, in via XX Settembre.

La proprietaria, verso le 3 della mattina, di rientro dal lavoro, si era fermata a prendere le sigarette al distributore automatico di una tabaccheria. In pochissimi istanti le hanno portato via la borsa, lasciata sul sedile.

A contattarci la signora derubata, Laura Dellaferrera. Ci ha chiesto di diffondere il suo appello. Nella borsetta bianca, piccola, simil pelle, c'era qualcosa di importantissimo per lei. Tra i documenti custoditi nel portafoglio, anche tre foto a lei particolarmente care, che non potrà più recuperare.

"Chi mi ha rubato la borsa cercava soldi. Quelli li hanno presi, pace. Ma vorrei le foto. Forse la borsetta è stata abbandonata da qualche parte, buttata chissà dove. Se qualcuno la trovasse, chiedo che mi contatti. La cosa a cui tengo di più sono proprio le foto, di persone a me care che non ci sono più, parte della mia vita e della storia della mia famiglia. Se poi qualcuno trovasse i documenti, ancora meglio. Ma sono soprattutto le foto quelle che vorrei recuperare. Grazie a chiunque possa darmi una mano".

Volentieri diffondiamo il suo appello, sperando che possa servire a farla rientrare in possesso di quelle immagini in bianco e nero che hanno per lei un grande valore affettivo. E magari anche dei documenti, il cui furto è stato denunciato questa mattina presso la Questura di Cuneo.

La signora è contattabile al numero 333/3106954. E' possibile anche contattare il figlio Gualtiero, che risponde al 334/1998375