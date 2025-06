Cengio: sabato i funerali di Michele Bruzzone, la camera ardente nella sua amata pizzeria

Si terranno sabato mattina alle ore 11:45 nella chiesa di Rocchetta di Cengio i funerali di Michele Bruzzone, l’alpinista e proprietario della pizzeria “La Conca d’Oro” tragicamente scomparso sul Monviso insieme a Daniela Colocci , 33enne brigadiera dei Carabinieri in servizio a Varazze.

Conosciuto e amato da tutti come "Gimbo", Michele era una figura molto legata al territorio, sia per la sua passione per la montagna sia per il punto di ritrovo che aveva saputo creare con la sua pizzeria.

Per chi desidera porgere l’ultimo saluto, la salma arriverà a Rocchetta di Cengio nel primo pomeriggio di venerdì presso ‘La Conca d’Oro’, dove sarà allestita la camera ardente. In serata, alle ore 20:30, verrà recitato il rosario.