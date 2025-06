Morto al Cto di Torino il 30enne soccorso in fin di vita nel Parco Forestale del Roero

Si attende lo svolgimento dell’accertamento autoptico disposto dal sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Asti Stefano Cotti per avere maggiori dettagli in merito alle modalità e ai tempi che hanno portato alla morte di Cristian Costa, il 30enne residente a Canale che nelle prime ore di ieri, mercoledì 11 giugno, è stato ritrovato in fin di vita, attinto da un corpo di arma da fuoco chiuso nell’abitacolo della propria auto all’interno del Parco Forestale del Roero a Sommariva Perno.

Ai soccorritori il giovane, classe 1995, si era presentato in condizioni disperate. A nulla è purtroppo valso il trasferimento in elicottero al Cto di Torino, dove poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 12, trascorse le sei ore di osservazione previste dai protocolli, i sanitari ne hanno dichiarato il decesso e dato il via alle operazioni di espianto necessarie alla donazione degli organi, seguendo le disposizioni dell’interessato.

Concluso il lavoro dei soccorritori e nell’attesa del necessario nulla osta per i funerali, gli inquirenti sono al lavoro per confermare l’ipotesi al momento più accreditata, ovvero quella di un gesto anticonservativo, che il ragazzo avrebbe messo in atto in un momento successivo a quello nel quale, alle ore 22 di martedì, le telecamere di videosorveglianza del parco roerino avevano inquadrato l’ingresso della sua autovettura.