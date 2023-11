Al Mulino Plan di Pragelato: La cucina che racconta la storia della Val Troncea

Benvenuti in un angolo incantato delle Alpi, dove i sapori della tradizione e la calda ospitalità familiare si fondono per creare un'esperienza culinaria unica: Al Mulino Plan. Questo ristorante, più che un semplice luogo di ristoro, è un capitolo vivente della storia di Pragelato, tramandato con amore da oltre due generazioni.

Aperto nel lontano 1977, "Al Mulino Plan" non è solo un luogo dove mangiare, è una destinazione per chi cerca di assaporare la storia e l’ambiente circostante attraverso la gastronomia, dove ogni piatto parla della passione di una famiglia per la buona cucina.

La tradizione passa dal forno a legna

Il forno a legna è il cuore pulsante di "Al Mulino Plan", un cuore caldo che da decenni batte al ritmo delle tradizioni culinarie delle valli alpine. Qui, la pizza, che da oltre quarant'anni delizia il palato dei clienti, rappresenta la perfetta unione tra leggerezza e gusto, risultato di una lievitazione lenta e di una cottura attenta.

Non è solo la pizza a raccontare la storia di questa cucina; ogni pietanza che esce dal forno a legna è un pezzo di cultura, dalle carni succulente ai piatti vegetariani, tutti rigorosamente preparati seguendo i canoni della cucina occitana e italiana.

Un'atmosfera familiare in baita

Entrare in "Al Mulino Plan" significa immergersi in un'atmosfera che sa di casa, dove il legno antico e le pietre delle montagne si fondono per creare un ambiente accogliente e autentico. Ogni angolo parla delle persone che, giorno dopo giorno, hanno condiviso risate e momenti speciali, consolidando la reputazione di calore e accoglienza del ristorante. La meta ideale per una gita fuori porta in Piemonte.

"Al Mulino Plan" propone un menù che è un vero e proprio viaggio attraverso i sapori genuini e le ricette tradizionali. Un itinerario gastronomico che inizia dalle pizze leggendarie e si snoda attraverso i sapori intensi della cucina occitana, invitando i commensali a esplorare i tesori culinari delle Alpi e del patrimonio italiano.

L'attenzione alla qualità e alla sostenibilità è una pietra miliare di "Al Mulino Plan". Il rispetto per l'ambiente si traduce nella selezione di ingredienti locali, nel supporto ai produttori del territorio e in una gestione eco-sostenibile che protegge le bellezze naturali delle montagne che circondano il ristorante.

Serate speciali e l'ospitalità di "Al Mulino Plan"

Ogni evento presso "Al Mulino Plan" è un'esperienza da ricordare. Le serate a tema, le celebrazioni, i momenti conviviali si tingono dei colori e dei sapori della tradizione, rendendo ogni occasione una festa per i sensi e per lo spirito.

Invitiamo chiunque si trovi a Pragelato (Piemonte) o nelle sue vicinanze a farci visita e a lasciarsi avvolgere dall'atmosfera unica di "Al Mulino Plan", dove ogni pasto si trasforma in un momento di condivisione e di storia vissuta.

"Al Mulino Plan" non è soltanto un ristorante: è una finestra aperta sul passato, un luogo dove la storia viene servita a tavola insieme a piatti che parlano di amore, dedizione e un impegno senza tempo.”