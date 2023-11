Volley A2M. Brescia-Cuneo 3-2, Matteo Battocchio: "Non è accettabile sprecare certe occasioni" (VIDEO)

È un Matteo Battocchio deluso quello che si presenta davanti ai microfoni a fine partita. Non potrebbe essere altrimenti per una squadra che è andata lì lì per finire nel baratro, ha saputo reagire per vedersi strappare la vittoria d'un soffio.

Cuneo ha iniziato male, ha reagito psicologicamente facendo poi vedere anche un bel gioco, ma tutto ciò non basta al tecnico piemontese: "Siamo andati in difficoltà su cose che di solito ci riescono bene, come muro e difesa. Se andiamo in difficoltà su un aspetto dobbiamo capire che dall'altra parte non c'è un videogame, ma una squadra che gioca bene. Dunque sta a noi trovare soluzioni alternative e oggi ci siamo riusciti poche volte".