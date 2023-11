A Verzuolo si celebra, in anticipo, il “Giorno dell'Unità Nazionale”

Domani, venerdì 3 novembre, si celebra a Verzuolo in anticipo, il giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate per ricordare la data in cui venne dichiarata la fine della Prima Guerra Mondiale:

La data delle celebrazioni a Verzuolo è stata anticipata al 3 novembre per permettere la partecipazione alle scuole.

Si pregherà anche per la pace, oltre che per le vittime di tutte le guerre.

Il programma prevede alle 10,30 il ritrovo in piazza Martiri della Libertà sotto i portici del Municipio.

A seguire il corteo farà sosta davanti al monumento dedicato agli Alpini e a tutti i caduti delle Forze armate e quindi davanti alla lapide dei Martiri della Libertà.

Sulla scala della stazione dei Carabinieri si terrà il discorso di apertura del sindaco Giancarlo Panero a cui seguiranno gli interventi degli studenti di tutte le scuole presenti a Verzuolo e del sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

La cerimonia si concluderà con la preghiera per la pace e per i caduti di tutte le guerre.