Boves, il programma per la celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Torna sabato 4 novembre la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Una giornata che fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale. - per celebrare questa importante giornata, che ha lo scopo di ricordare tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno organizzare l’evento, sabato 4 novembre, secondo il seguente programma:

- alle ore 10 deposizione di due Corone di alloro presso il Sacrario e il monumento dei caduti;

- alle ore 10,30 proiezione presso l’auditorium Borelli con tre relatori (Mauro Minola, Ottavio Zetta e Fabrizio Coniglio) sul forte dello Chaberton dove, durante la seconda Guerra Mondiale ci fu un pesante bombardamento ad opera dei Francesi;

Durante l’appuntamento all’auditorium Borelli si terrà inoltre un ricordo del bovesano Ferruccio Ferrari a cura dei suoi familiari. Il militare fu decorato con la medaglia d'oro al valor militare alla memoria nel corso della seconda guerra mondiale. Ferruccio Ferrari rimase gravemente ferito durante l'attacco dell'artiglieria francese contro il forte dello Chaberton. Ferite che lo portarono alla morte pochi giorni dopo, presso l’ospedale civile di Pinerolo.