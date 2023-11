La finale del Green Music Contest a Corneliano con Omar Pedrini

Si torna a dar voce all’ambiente con la terza edizione del Green Musica Contest, il premio musicale nato nell’ambito del festival Circonomia dedicato ai cantanti che danno voce alle tematiche ambientali. La finalissima live che chiuderà l’ottava edizione del festival Circonomia è in programma sabato 4 novembre alle 21,30 presso il Circolo ARCI – Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba (corso Riddone 3 – ingresso gratuito).

I riflettori si riaccendono quindi sulla musica live, premiando i giovani talenti, solisti e gruppi strumentali sensibili alle tematiche ambientali. Sono 8 i finalisti: La Quadrilla Folk Band, I Maska, Sirlene, Trice, Sedona e Lorenzo Goccia sono stati selezionati dalle giurie tecniche e di qualità, mentre Fabio Bagnato e Ethylic sono i preferiti dalla giuria popolare, ovvero sono stati i più visualizzati e votati dagli utenti del canale YouTube della manifestazione. A condurre la serata sarà Andrea Chi, speaker di Radio Alba, partner della manifestazione.



Anche per la terza edizione, la giuria che giudicherà i brani e le varie esibizioni durante la serata sarà di assoluto valore, a partire dal mitico Omar Pedrini, cantautore e chitarrista con 19 album e oltre 1450 concerti all’attivo, ed ex leader dei Timoria. Lo “Zio Rock” (come lui stesso si definisce) che ha appena iniziato da Firenze quello che sarà il suo ultimo tour, non sarà il solo giudice della serata: insieme a lui ci saranno Barbara Borra, insegnante, musicista, concertista e pianista jazz, e Simona Giordano, una delle “voci” più apprezzate dal pubblico di Radio Alba e organizzatrice del festival “Alta Langa Rock” con la supervisione proprio dell’amico Omar Pedrini.



Saranno diversi i premi che verranno assegnati durante la serata:



Vincitore Assoluto del Circonomia Green Music Contest: premio in denaro del valore di 1.000 euro

Migliore testo inedito a tema green: premio in denaro del valore di 500 euro

Migliore musica e arrangiamento: premio in denaro del valore di 500 euro

Premio Social – Brano più votato dalla Giuria di YouTube: premio in denaro del valore di 500 euro

Per partecipare alla serata è gradita la prenotazione su Eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.com/e/green-music-contest-3-edizione-tickets-745009281817?aff=oddtdtcreator