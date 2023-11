Commemorazione del IV Novembre a Barge in onore ai caduti di tutte le guerre e impegno per la pace

Si svolgerà domenica 5 novembre a Barge la commemorazione del IV Novembre all’insegna della frase “In onore dei caduti, in difesa della pace” che campeggia sui manifesti realizzati dall’amministrazione comunale.

La manifestazione, che in tutta Italia si tiene in ricordo dei caduti di tutte le guerre e delle giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, prenderà il via alle 9 in località Crocera con la deposizione di corona al Cippo commemorativo.

Alle 9,15 formazione del corteo in viale dei Caduti al cimitero comunale, alla presenza delle autorità militari e civili. Alle 9,30 raduno in viale Mazzini al Monumento degli Alpini e deposizione di corona. Seguirà il trasferimento al Monumento dedicato ai Vigili del fuoco, con deposizione corona di alloro.

Il corteo passerà in piazza Garibaldi con la deposizione delle corone al Monumento e alle lapidi dei caduti apposte al palazzo comunale.

La celebrazione bargese proseguirà con il trasferimento in piazza della Madonna e la deposizione della corona d’alloro.

Il corteo si trasferirà in piazza San Giovanni dove verrà fatto il saluto da parte del sindaco Ivo Beccaria. Alle 10,30 sarà celebrata messa nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in ricordo dei tanti morti di tutte le guerre e per la pace.