Fossano, incidente sull'A6 in direzione Savona: una persona ferita

Incidente questa sera, domenica 5 novembre, sull'autostrada A6 in direzione Savona. E' avvenuto poco prima delle 19, al chilometro 53, all'altezza del comune di Fossano, in prossimità del bivio tra la A6 e la A3.

Risultano coinvolti un furgone e un mezzo pesante. Una persona è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale. Sul posto oltre alle Polizia Stradale sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Fossano.

Traffico rallentato per circa un chilometro, in prossimità del luogo dell'incidente per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.