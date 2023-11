Ceva punta sulla sicurezza: si incrementa il servizio di videosorveglianza e il controllo delle forze dell’ordine

Ed i risultati non si sono fatti attendere, tanto che gli agenti hanno identificato i responsabili di alcuni danneggiamenti e atti di vandalismo, oltre ad episodi di prevaricazione tra giovanissimi e furti avvenuti di recente.

“Attraverso un potenziamento del sistema di videosorveglianza, anche mediante l’implementazione di nuove telecamere e grazie alla sinergia tra il Comando di Polizia Locale con la locale stazione dei Carabinieri di Ceva – spiega il sindaco Vincenzo Bezzone – è stata messa in campo un’ efficace azione di sicurezza e prevenzione nei vari punti sensibili del territorio comunale, con controlli più ferrei per individuare gli autori di atti di vandalismo. In questo modo - conclude il primo cittadino - abbiamo più possibilità di contrastare questo spiacevole fenomeno, risalendo nel più breve tempo possibile ai responsabili e procedendo alla denuncia presso le autorità competenti. Confidiamo nella responsabilità dei cittadini e nella loro pronta collaborazione nel caso si trovassero ad assistere a comportamenti illeciti, invitandoli a denunciarli alle forze dell’ordine”.