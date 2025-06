Monterosso Grana: il Comune chiede il riconoscimento per il suo impegno durante la lotta di Liberazione

Lunedì 12 maggio a Cuneo, il Sindaco di Monterosso Grana, Stefano Isaia, ha ufficialmente consegnato ai Vice-Prefetti, Dott.ssa Bambagiotti e Dott. D’Angelo, la documentazione per l’Istanza di riconoscimento dell’onorificenza al merito civile al Comune di Monterosso Grana per il suo impegno durante la lotta di Liberazione. Questo riconoscimento è un segno tangibile del valore della memoria storica e del sacrificio che la nostra comunità ha vissuto per la libertà.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco Isaia ha dichiarato: “Dalle ricerche di archivio effettuate, è emerso che sul territorio di Monterosso Grana, durante i venti mesi di lotta partigiana, furono bruciate 117 abitazioni, un dato che colloca il nostro Comune al sesto posto in Provincia di Cuneo nel triste elenco stilato dagli uffici dell’Assistenza postbellica. Inoltre, la nostra ricerca è supportata da testimonianze scritte risalenti all’epoca, recuperate nell’archivio storico comunale”.

“Questa richiesta di riconoscimento”, ha proseguito il sindaco, “è un atto dovuto ai nostri predecessori che, ottant’anni fa, hanno sopportato e sofferto per lasciare a noi e alle future generazioni un paese libero e democratico”.

La cerimonia si inserisce in un importante percorso di valorizzazione della memoria storica del nostro comune, che ci impegniamo a preservare per le generazioni future.