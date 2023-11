Incidente questa sera, lunedì 6 novembre, nel territorio comunale di Diano d'Alba.

Due auto si sono scontrate all'altezza dell'Olio Desiderio, in frazione Ricca. Risultano coinvolti due mezzi: un suv che viaggiava in direzione della frazione e, per dinamiche ancora da chiarire, avrebbe invaso la corsia opposta e una Fiat 500 sulla quale viaggiava una signora.

In corso l'intervento da parte dei soccorritori e delle Forze dell'Ordine.