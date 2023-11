Cuneo, quattro nuovi blocchi e sviluppo in verticale: ecco come sarebbe il nuovo ospedale unico al S. Croce

Quattro nuovi blocchi per un aumento della superficie utile (in senso verticale) da 75.000 a 100.000 metri quadri esatti. Ma, soprattutto, lo scongiurarsi dell'addio del quartiere Cuneo centro a quello che negli anni è andato a figurarsi come il suo cuore: la struttura dell'ospedale S. Croce.

È questa la base della proposta progettuale per il nuovo ospedale unico di Cuneo presentata nella serata di ieri (lunedì 6 ottobre) nel salone del CDT di largo Barale. A relazionare in favore del pubblico presente gli architetti Angelo Bodino e Michela Nasetta.

I quattro nuovi blocchi

Come detto, l'aumento di superficie utile che i nuovi blocchi apporterebbero si aggirerebbe sui 25.000 metri quadri.

Il primo blocco – ubicato su via Monte Zovetto e al posto del palazzo dell'Inps – si compone nell'idea progettuale di Bodino e Nasetta di sette piani fuori terra per un totale di 14.382 metri quadri, configurandosi come “l'aggiunta” più corposa.

Il secondo e terzo blocco sono ubicati lungo lo svolgersi di via Michele Coppino e aggiungono in totale 8.831,50 euro (rispettivamente 5.741 e 3.090,50): anche in questo caso si parla di sette piani fuori terra ciascuno, che vanno a unire e proseguire gli attuali blocchi A ed E.

Il quarto e ultimo blocco riguarda invece la struttura del Pronto Soccorso ubicata su corso Monviso e va a unire gli attuali blocchi D e B con un'aggiunta di 1.420 metri quadri. Nel progetto si prevede anche la conservazione del grande parcheggi di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

Gli interventi di Sturlese e Boselli

Nel corso della serata i consiglieri comunali Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) e Giancarlo Boselli (Indipendenti) – da tempo promotori dello sviluppo del S. Croce – hanno realizzato corposi interventi.

Li riportiamo qui:

Un tira e molla alle battute finali

Per realizzare il progetto, nelle intenzioni dei proponenti, si sfrutterebbero i 310 milioni di euro messi a disposizione da Inail (oltre a quelli regionali per l'ammodernamento sismico del S. Croce). Dato che risulta inferiore ai 410 milioni di euro stimati per la costruzione dell'ospedale unico nella sede dell'attuale Carle: la proposta pubblico-privata della famiglia Dogliani – secondo la Regione – si farebbe però forte prima di tutto di tempi di costruzione più contenuti e poi di un risparmio stimato in circa 60 milioni di euro.

I due progetti, inoltre, si differenzierebbero anche per la quantità di metri quadri sfruttati: il progetto pubblico-privato si aggira infatti sui 112.500.

Mentre la macchina regionale sembra procedere (con rinnovato impegno, stando a quanto comunicato da Alberto Cirio, Luigi Icardi e il commissario dell'ASO Livio Tranchida nell'incontro in Prefettura dello scorso quattro ottobre) verso la realizzazione al Carle, quindi, non rallenta l'opposizione del fronte costituito da chi invece preferisce l'ubicazione più centralizzata.