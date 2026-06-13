Alba, solidarietà agli agenti feriti della Polizia Locale dopo l’intervento in zona stazione

Arriva anche la presa di posizione dell’A.C.I.A. – Associazione Culturale Immigrati Alba ODV dopo l’episodio avvenuto nei giorni scorsi nell’area della stazione ferroviaria di Alba, durante un intervento della Polizia Locale nell’ambito dei controlli serali e notturni del progetto “Alba Sicura”, nel corso del quale due agenti erano rimasti feriti.

In una nota diffusa oggi, l’associazione esprime “piena solidarietà e vicinanza ai due agenti della Polizia Locale di Alba rimasti feriti durante un intervento nell’area della stazione ferroviaria”, sottolineando il valore del lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine sul territorio.

“A nome dell’associazione e della comunità che rappresentiamo, condanniamo fermamente ogni forma di violenza, aggressione e comportamento che metta a rischio la sicurezza dei cittadini e degli operatori impegnati quotidianamente al servizio della collettività”, si legge nel comunicato firmato dal legale rappresentante Abdel Elbounadi.

La nota richiama anche il tema della convivenza civile e del rispetto delle istituzioni: “La sicurezza urbana, il rispetto delle istituzioni e la convivenza civile sono valori fondamentali che devono essere difesi e promossi da tutti, senza alcuna distinzione di origine, cultura o religione. Chi sceglie la strada della violenza non rappresenta i valori dell’integrazione, del rispetto e della responsabilità che la nostra associazione sostiene da sempre”.

L’associazione ha inoltre voluto ringraziare gli operatori coinvolti nei soccorsi e nei servizi di controllo: “Esprimiamo il nostro ringraziamento alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e agli operatori sanitari per il lavoro svolto ogni giorno a tutela della comunità albese”.

Nel documento A.C.I.A. ribadisce infine il proprio impegno sul territorio: “A.C.I.A. ribadisce il proprio impegno per favorire il dialogo, il rispetto delle regole e una piena integrazione basata sui diritti e sui doveri di ogni cittadino. Alba merita di essere una città sicura, accogliente e rispettosa, dove la legalità e il rispetto reciproco prevalgano sempre su ogni forma di violenza”.

La chiusura della nota sintetizza il messaggio dell’associazione: “Legalità, rispetto e integrazione: insieme per una Alba più sicura”.