Zonta Club Saluzzo: Maria Barrera è la nuova presidente [FOTO]

Zonta Saluzzo, la nuova presidente Maria Barrera e l'ingresso di sue nuove socie: Lucia Fracassi e Manuela Rosso

Maria Barrera psicologa saluzzese, è la nuova presidente del Club Zonta Saluzzo per il biennio 2026 - 2028.

L’ufficializzazione è avvenuta tra numerosi ospiti e autorità zontiane, nel clima di amicizia e propositività, della serata di mercoledì 10 giugno al ristorante Le Quattro stagioni.

I primi ringraziamenti della neo presidente sono andati ad Alessandra Piano che le ha passato il testimone, a Tiziana Somà per il grande impegno e il lavoro fatto in questi anni come presidente e vicepresidente e ad Anna Maria Gavatorta per l’apporto organizzativo.

"E’ per me un onore ricoprire questo incarico, ma anche una grande responsabilità - le sue parole dopo aver ricevuto i simboli istituzionali della carica, la spilla, la campana e il martelletto. Ha inaugurato il suo mandato presentando il nuovo board che sarà composto dalla Vice Presidente Emanuela Gallo, dalla segretaria Roberta Merlini e dalla Tesoriera Roberta Arrò.

“Fu proprio Roberta Arrò, nel gruppo delle socie fondatrici, ad invitarmi alla cena di Natale del 2006 - ha raccontato Maria Barrera, parlando con empatia del suo legame con club nel quale fece poi ingresso nel 2016.

“L’interesse per il ruolo della donna nella società, i temi dell’empowerment femminile, del contrasto della violenza di genere, la prevenzione e la formazione delle giovani donne affinchè siano indipendenti e autonome è sempre stata per me una mission personale e professionale. Pertanto, la condivisione con i valori zontiani è per me totale. In questi ultimi anni il nostro club è cresciuto, grazie ai nuovi ingressi, alla condivisione tra diversi profili e competenze, alla ideazione di tanti progetti.

Mi piacerebbe che il nostro club avesse una visione sempre più a 360 gradi, in linea con gli obiettivi di Zonta Internationa ma che, parallelamente, continuasse a mantenere ed implementare i legami con il Territorio, in cui da sempre vi è una grande collaborazione con il Comune, la Fondazione CRS, l’Asl, le scuole e le aziende.

Nel mio piano di leadership ho scritto le parole che da sempre accompagnano la mia vita: autenticità, passione, determinazione, concretezza, coraggio e leggerezza. Mi servono tutte queste caratteristiche nel mio lavoro di psicologa e nella mia quotidianità.

Ovviamente, mi riferisco al concetto di leggerezza di Italo Calvino, che non indica superficialità, ma una sottrazione di peso dal linguaggio; planare sulle cose dall’alto senza farsi schiacciare della pesantezza e dall’ineluttabilità del vivere" - ha concluso invitando le socie al perseguimento condiviso di piccoli e grandi traguardi, facendo rete con gli altri club, guardando ai goal di Zonta International, il globale, ma con un focus sul territorio, il particolare.

La serata, partecipata dell’ambassador Monica Tosin Foundation Chair del Distretto 30 e da Teresa Vallana Area Director di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha fatto da cornice all’ingresso nel sodalizio femminile di due nuove socie: Lucia Fracassi amministratrice delegata di eViso e l’avvocata Manuela Rosso.

La Ceo eViso dal curriculum stellato, è stata la destinataria nel maggio scorso del premio “Amelia Earhart” scelta dal club saluzzese nell’ambito del progetto “Donne che volano alto nella leadership” e che ha visto contemporaneamente il sodalizio di Alba, Bra langhe e Roero premiare la collezionista d’arte, mecenate Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e quello di Cuneo Stefania Canale, General Manager di BMW MINI per il Gruppo Gino Spa.

"Lucia Fracassi ha costruito la sua carriera all’incrocio tra innovazione tecnologica, imprenditorialità e management internazionale, abbracciando diversi settori – dal food alla cosmetica alla tecnologia – sempre guidata da un unico filo conduttore: trasformare la complessità in opportunità di crescita sostenibile - ha commentato in qualità di madrina la neo presidente - Appassionata di sostenibilità e innovazione, business angel e mentor di start-up è attivamente impegnata nel supportare l’ecosistema dell’innovazione, aiutando nuove imprese a disegnare strategie scalabili e sostenibili. Entrata in eVISO nel 2021, ha assunto la Direzione Generale nel maggio 2023, guidando l’azienda in una fase di crescita e trasformazione, con l’obiettivo di unire energia, tecnologia e intelligenza umana in un modello di business orientato al futuro". A ottobre 2025 è diventata amministratrice delegata dell’azienda.

La madrina di club Emanuela Gallo, ha elencato i passaggi salienti del curriculum dell’avvocato Manuela Rosso, Cassazionista del foro di Cuneo – Giudice di Pace nel distretto di Torino, che svolge prevalente attività nel diritto civile, consulenza specialistica in materia di Intelligenza Artificiale, assistenza e difesa in controversie di diritto del lavoro e diritto di famiglia. Tra gli interessi personali, anche la passione per lo Yoga, di cui è istruttrice abilitata.

"Sono grata di far parte di questo club - una rete di donne che sa dove sta andando con principi saldi, metodo e senza clamore”.

La serata di ingresso della nuova presidente, condotta da Tiziana Somà con Anna Gavatorta, ha poi visto la partecipazione ad un service dedicato all’ambiente e alla salvaguardia dei boschi del nostro territorio, legato a obiettivi zontiani. Lo hanno illustrato Giulia Maccagno e Lucio Vaira dell’associazione Fondiaria Valle Po, organizzazione no-profit nata nel 2023 per contrastare l'abbandono dei terreni, gestire i boschi e prevenire i rischi idrogeologici e di incendi.