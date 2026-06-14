Neive raccoglie il sapere dei suoi laureati: nasce la “TesiTeca”

Ci sono lavori che richiedono anni di studio, ricerche, interviste, analisi e approfondimenti. Spesso, però, una volta discussa la laurea, quelle pagine finiscono per restare custodite in una libreria privata o in un archivio personale. A Neive nasce un progetto che prova a invertire questa tendenza, trasformando il patrimonio di conoscenze prodotto dagli studenti in una risorsa collettiva.

La Biblioteca Comunale “Vincenzo Vada”, in collaborazione con il Comune di Neive, ha infatti dato vita alla “TesiTeca”, un archivio permanente destinato a raccogliere e conservare le tesi di laurea dei cittadini neivesi, dei frequentatori della biblioteca e di tutti coloro che desiderano mettere il proprio lavoro di ricerca a disposizione della comunità.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di creare nel tempo uno spazio dedicato alla memoria culturale del territorio, capace di custodire competenze, studi ed esperienze maturate in ambito universitario. Un luogo in cui i percorsi formativi individuali possano diventare occasione di conoscenza per altri studenti, ricercatori o semplici appassionati.

Più che una semplice raccolta di elaborati accademici, la TesiTeca vuole essere un ponte tra il mondo universitario e la vita della comunità locale, valorizzando il contributo di chi, attraverso il proprio percorso di studio, ha approfondito temi legati alle scienze, alla storia, all'economia, alla cultura o al territorio.

Paolo Cittadino, consigliere comunale promotore dell'iniziativa, sottolinea il significato del progetto: “La TesiTeca è un'iniziativa che si pone l'obiettivo di creare un archivio funzionale nel tempo, che possa diventare un luogo di ritrovo e sapere dove poter donare al tempo e alle persone le proprie elaborazioni. Sono molto contento della sinergia che ha portato all'attuazione di questa iniziativa perché la cultura si può salvare solo grazie alla condivisione”.

Chi desidera contribuire può donare una copia della propria tesi consegnandola direttamente alla Biblioteca Comunale “Vincenzo Vada” durante gli orari di apertura al pubblico. L'archivio si arricchirà progressivamente grazie alle adesioni dei laureati, costruendo nel tempo una raccolta capace di raccontare, anche attraverso la ricerca universitaria, l'evoluzione culturale e sociale della comunità.

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca all'indirizzo biblio.vincenzovada.neive@gmail.com. La struttura è aperta il mercoledì dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12.