La terra trema tra Cuneo e Alessandria con crolli e feriti, ma è un'esercitazione dei Vigili del Fuoco

Un violento terremoto, crolli, ferii e forse anche delle vittime. È questo lo scenario che si sta affrontando il personale dei Vigili del Fuoco, impegnato in questi giorni in un’esercitazione che si svolge tra le province di Cuneo ed Alessandria.

Il sisma si è verificato con particolare intensità nell’Alessandrino, dove è segnalato l’epicentro, ma ha procurato gravi danni anche in una vasta zona della Granda. In particolare, i più colpiti sono comuni intorno a Bra, da Sommariva Perno a Canale.

A Boves, nel pomeriggio di ieri sono arrivati uomini e mezzi ed è stato montato un campo base con il Modulo di Supporto Logistico (MSL), un tendone dove si svolgono tutte le attività di coordinamento e supporto alle popolazioni colpite dal terremoto e nel quale i soccorritori possono essere indipendenti, senza creare disagi.

In queste ore l’esercitazione continua, tutta in divenire. In tempo reale: non si stratta, infatti, di una prova programmata, ma conseguenza diretta di avvenimenti in corso.

L’emergenza è coordinata dalla sala operativa di emergenza sita all’interno del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, che gestisce le operazioni anche per quanto riguarda la zona di Alessandria.