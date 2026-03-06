Incidente sulla SS20 del Colle di Tenda: il ferito è il ciclista australiano Michael Matthews

E’ il campione Michael Matthews il ciclista rimasto gravemente ferito ieri intorno a mezzogiorno sulla statale 20 del Colle di Tenda, all’altezza di Olivetta San Michele. (LEGGI QUI) . L'atleta, arrivato secondo alla Milano-Sanremo del 2024 (nella foto durante la premiazione), vive nel Principato di Monaco.

Nel corso della preparazione delle prossime gare, l’australiano si è scontrato, per cause ancora in via d’accertamento, contro un furgoncino dei ‘Samu’ (i paramedici francesi), in una zona molto nota per la sua pericolosità e che negli anni scorsi è stata teatro di un incidente mortale.

Secondo la ricostruzione sembra che il ciclista stesse scendendo e il mezzo dei paramedici fosse in salita. Il 30enne è stato soccorso dal personale medico del 118, da un’ambulanza della Croce Azzurra e poi trasportato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure.

Del caso si stanno occupando i Carabinieri.