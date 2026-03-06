 / Cronaca

Cronaca | 06 marzo 2026, 07:29

Incidente sulla SS20 del Colle di Tenda: il ferito è il ciclista australiano Michael Matthews

Lo scontro tra la sua bici ed un furgoncino ieri pomeriggio ad Olivetta San Michele. E' stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

Michael Matthews

E’ il campione Michael Matthews il ciclista rimasto gravemente ferito ieri intorno a mezzogiorno sulla statale 20 del Colle di Tenda, all’altezza di Olivetta San Michele. (LEGGI QUI). L'atleta, arrivato secondo alla Milano-Sanremo del 2024 (nella foto durante la premiazione), vive nel Principato di Monaco.

Nel corso della preparazione delle prossime gare, l’australiano si è scontrato, per cause ancora in via d’accertamento, contro un furgoncino dei ‘Samu’ (i paramedici francesi), in una zona molto nota per la sua pericolosità e che negli anni scorsi è stata teatro di un incidente mortale.

Secondo la ricostruzione sembra che il ciclista stesse scendendo e il mezzo dei paramedici fosse in salita. Il 30enne è stato soccorso dal personale medico del 118, da un’ambulanza della Croce Azzurra e poi trasportato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure.

Del caso si stanno occupando i Carabinieri.

redazione

