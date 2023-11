A Rore di Sampeyre al via "I venerdi del Cunvent"

“Abeio Abeio – neo-ruralismo e follia” affronta il ritorno alle origini dopo l’esodo delle nostre montagne. Louren è nato in città, da una famiglia di emigranti provenienti da un immaginario paesino delle terre alte. E’ un giovane occitano di ritorno, che decide di non seguire la strada già segnata che lo porterebbe al conseguimento di una laurea, una professione e una vita da medio borghese di città. Il ragazzo infatti, ha altri progetti: “vui far carcaren per moun pais, per nosto mountanho… per l’Ousitanio”. Il ritorno alle origini passa però attraverso il confronto con la dura realtà e il difficile rapporto con i superstiti di una civiltà che si sta via via perdendo, dove i buoni propositi del giovane e la sua discreta padronanza della lingua d’Oc non sono abbastanza per il confronto con i reire e con gli ultimi eredi di questa ancestrale cultura alpina. Anche i genitori e la fidanzata cercano di dissuaderlo, ma Louren non vuole sentir ragione e sperimenterà fino in fondo la disillusione che separa il sogno utopico dalla realtà dei fatti.