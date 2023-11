In attesa della variante, Demonte avrà un semaforo: fermerà solo i mezzi pesanti

Dal prossimo anno un semaforo regolerà, con senso unico alternato, l'ingresso nel centro di Demonte. Uno verrà posto prima del curvone che immette nell'imbuto del paese, la porticata via Martiri e Caduti per la Libertà verso monte, e l'altro sarà installato probabilmente prima di piazza Nuto Revelli, andando verso valle.

Un progetto che il sindaco Adriano Bernardi ha voluto portare a compimento, pur nella consapevolezza che non si tratta della soluzione al traffico e alla pericolosità che vive, ogni giorno, quel tratto di statale 21 del colle della Maddalena, dove passano centinaia di tir ogni giorno.

L'unica soluzione è e deve essere la variante, per la quale si attende la nomina di un commissario, entro la fine del mese, che sblocchi un progetto già finanziato per 50 milioni di euro ma al momento fermo per un disaccordo tra il Ministero dei Trasporti e quello della Cultura.

"Non è una cosa definitiva - ribadisce il primo cittadino. Ma dobbiamo agire almeno con una soluzione tampone, in attesa della variante, opera assolutamente necessaria. Per questo, in attesa, abbiamo chiesto il semaforo, come vuole la maggior parte della popolazione. Anas ci ha chiesto della documentazione tecnica, che consegneremo entro la fine del mese. Credo che ad inizio anno avremo il semaforo. Si attiverà in base alla dimensione dei mezzi in transito. Non per le auto, ma per i tir, i camper o i pullman, che sono i mezzi che rischiano di incastrarsi e di creare problemi di sicurezza in paese".

Spesso, in questi anni, abbiamo mostrato ciò che succede nel paese della Valle Stura, dove i tir, quando si incrociano, spesso restano incastrati bloccando completamente il traffico e, di fatto, impedendo anche il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Con il semaforo si punta ad evitare proprio questo.

"E' un costo che sosterrà interamente il Comune - spiega ancora Bernardi. Si aggira sui 120 mila euro. A pesare maggiormente sono le opere accessorie, quelle che consentiranno al semaforo di riconoscere le sagome dei mezzi in arrivo. Ribadisco che quando passeranno le auto, sarà invece lampeggiante".