Autoarticolato si ribalta sulla SS20 del Colle di Tenda, strada chiusa al traffico per la rimozione del mezzo

Incidente nella mattinata di oggi, lunedì 23 marzo, lungo la SS20 del Colle di Tenda, poco dopo la rotonda nei pressi dell’aeroporto di Cuneo Levaldigi in direzione Centallo, dove un autoarticolato è uscito di strada ribaltandosi in un campo adiacente alla carreggiata poco prima delle ore 11.

Fortunatamente l’autista è rimasto illeso nonostante la dinamica del sinistro, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei tecnici per la gestione della situazione e il ripristino della sicurezza.

Nel pomeriggio, intorno alle ore 15.50, si è resa necessaria la chiusura temporanea della strada al traffico per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante, particolarmente complesse.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di frontiera per i rilievi del caso, la polizia locale per la gestione della viabilità e due squadre di tecnici Anas impegnate nel coordinamento delle operazioni e nella verifica delle condizioni della sede stradale.