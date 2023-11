AFP Dronero, Cuneo e Verzuolo aprono le porte a famiglie e studenti

La scuola è un viaggio emozionante, un'opportunità di scoprire il proprio futuro, un invito a sognare in grande. In questo periodo la scuola professionale AFP di Dronero, Cuneo e Verzuolo apre le sue porte per offrire un'esperienza straordinaria di orientamento scolastico per i giovani ragazzi della terza media.

In occasione delle giornate di Scuola Aperta, abbiamo avuto il piacere di accogliere questi giovani esploratori e rispondere a tutte le loro domande, mentre li guidavamo attraverso un mondo di possibilità e opportunità. AFP, che ha una lunga storia di eccellenza nell'istruzione, si pone come un faro per coloro che cercano di definire il proprio percorso educativo e professionale.

"Grazie a tutte le famiglie e ai loro ragazzi per averci fatto visita in queste prime giornate di Scuole Aperte! Conoscervi è stato un vero piacere e ci auguriamo che AFP diventi la vostra Scuola. Vi invitiamo a tornare e farci visita ogni volta che desiderate, per soddisfare le vostre curiosità e conoscerci ancora meglio…”, questo è l’invito di Ingrid Brizio, Direttore Generale di AFP, alla quale rivolgiamo alcune domande.

Com’è andata la prima sessione di orientamento con l’apertura delle porte dell’AFP alle famiglie e ai ragazzi?

“Direi che è stata un successo! I ragazzi, accompagnati dalle loro famiglie o dai loro insegnanti o anche venuti in autonomia, sono stati tanti e tutti molto interessati alle nostre proposte formative. In tutti tre i nostri plessi abbiamo rilevato un aumento di visite che ci auguriamo possa tradursi in iscrizioni”.

E’ vero che i ragazzi che frequentano la vostra scuola trovano lavoro con estrema facilità?

“E' drammaticamente vero. Intendo dire che la domanda di professionalità tecniche è davvero molto elevata e i nostri allievi, già durante il periodo di stage, ricevono molte offerte di lavoro, che si traducono in immediata occupazione. Questo è un aspetto molto positivo, considerando che le aziende che assumono sono vicine a casa e molto solide e ben strutturate”.

Oggi nell’era del digitale, il saper lavorare e avere un mestiere, ha ancora un suo valore?

“L' intelligenza delle mani non può essere sostituita né dall' intelligenza artificiale, né dalle tecnologie digitali. Imparare un mestiere è un'opportunità che va considerata attentamente, perché dà la possibilità all' allievo di " metterci del proprio", ovvero di caratterizzare, dare un’impronta personale, umana, etica e valoriale alla propria attività. Il lavoro continua ad essere l'unico vero strumento di dignità umana. Il modello della formazione professionale di AFP è un modello che forma per la vita e per il lavoro: un’occasione più unica che rara”.