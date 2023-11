Calcio Serie D: Marchisone lancia il Bra, successo giallorosso contro il Chieri

Il Bra si conferma in salute e supera il Chieri, nella 13^di campionato, con il risultato di 1-0. Decide Marchisone in avvio di gara, con una perla su punizione che si infila sotto la traversa. Seconda vittoria e quinto risultato utile consecutivo per i giallorossi, la cui porta è imbattuta da quattro turni.

LA CRONACA

Pronti via ed il Bra si porta in vantaggio. Marchisone pennella una punizione perfetta che non lascia scampo a Faccioli, 1-0 dopo 5 minuti di gioco. Il Chieri risponde con Marianeschi, abile a catturare un pallone vagante al limite dell'area ma non altrettanto nella battuta a rete, su cui Piras fa gli straordinari. La partita corre sul filo dell'equilibrio, con buoni ritmi. Al tramonto del primo tempo gli ospiti si rendono insidiosi con Bacchin che gira alto al termine di una bella azione, avviata da Moretti e rifinita da Dumani. Squadre a riposo con i giallorossi avanti di una rete.

Interessante avvio di ripresa dei torinesi, alla ricerca del pari: Piras si oppone ad una punizione insidiosa di Zenuni. Bra vicino al raddoppio in contropiede. Marchisone porta palla e suggerisce per Pautassi, Faccioli c'è. Doppio cambio per Floris al minuto 52: Tuzza e Mawete rilevano Magnaldi e Vaiarelli. Nisticò risponde con Mammarella per Gasparoni e, poco più tardi, con Rivi per Marianeschi. La squadra di Floris gestisce senza particolari patemi, confermando la solidità difensiva dell'ultimo periodo. Non succede più nulla: il Bra vince e sale a 19 punti in classifica, Chieri fermo a 13.

TABELLINO

Bra (4-3-3): Piras, Magnaldi (52' Tuzza), Giorcelli, Ropolo, Pautassi; Giallombardo, Gerbino, Daqoune, Vaiarelli (52' Mawete), Musso, Marchisone. A disp: Steve, Tos, Matija, Fogliarino, Omorogbe, Bosio, Baggio. All Floris

Chieri (3-: Faccioli, Capra, Ferrando, Moretti; Dumani (85' Biondo), Marianeschi (75' Rivi), Simic (81' Moreo), Ferrando, Gasparoni (62' Mammarella); Vono, Bacchin. A disp: D'Angelo, Juares, Sussetto, Maniscalco, Ciociola. All Nisticò

Gol: 5' Marchisone

Ammoniti: Bacchin, Marianeschi, Capra, Mammarella

Arbitro: Matteo Cavacini di Lanciano, assistenti Vito Bensorte di Trapani e Giuseppe Corona di Marsala