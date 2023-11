Cuneo chiede la pace tra Israele e Palestina con una camminata "illuminata"

Ci appelliamo al Consiglio di Sicurezza dell’ONU affinché: assuma la propria responsabilità di organo garante del diritto internazionale e imponga alle parti in conflitto l’immediato cessate il fuoco e il rispetto del diritto umanitario; convochi al più presto una Conferenza di pace che risolva la questione Palestinese applicando la formula dei “due Stati per i due Popoli”, condizione per porre fine all’occupazione Israeliana e alla resistenza armata Palestinese, ristabilendo così le condizioni per la costruzione di società pacifiche e democratiche.