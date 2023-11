Bruciò l’alt dei carabinieri e in macchina gli venne trovato un coltello: condannato

Non si fermò all’alt dei carabinieri continuando la sua marcia su Via Cuneo in direzione Caraglio. Poi, quando venne raggiunto dai militari, nella sua macchina venne trovato un coltello nascosto sotto il tappetino.

Questo quanto accaduto nell’estate 2021 quando i carabinieri, mentre stavano effettuando un controllo di routine, inseguirono la Lancia Y guidata da A.G.. “L’auto aveva un’andatura regolare – ha ricostruito in tribunale uno dei militari intervenuti-. Quando non si è fermato abbiamo subito pensato non si fosse accorto della paletta, anche perché non ha accelerato. Poi, vedendo che non tornava indietro, lo abbiamo inseguito e fermato qualche chilometro dopo. Non siamo riusciti a capire il motivo del suo comportamento: abbiamo ipotizzato che potesse nascondere qualcosa”.

Dopo aver proceduto con l’identificazione e appurato che l’uomo aveva qualche precedente penale, i carabinieri decisero di perquisire sia l'abitacolo sia l’uomo: “Su di lui non trovammo nulla – ha proseguito il brigadiere – ma in macchina abbiamo trovato un coltello a serramanico provvisto di bloccaggio manuale lungo 20 centimetri . Era nascosto sotto il tappetino del lato guidatore” .

Alla richiesta di spiegazioni, A.G. si giustificò dicendo di non sapere come mai il coltello fosse in macchina. Denunciato e processato in tribunale a Cuneo per possesso ingiustificato di oggetto atto ad offendere, il giudice ha condannato l’uomo al pagamento di 1300 euro di ammenda.