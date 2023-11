Smart building Expo: Urmet, sicurezza e integrazione per l'edilizia residenziale di domani

Smart Building Expo è l’unica fiera italiana dedicata all’integrazione impiantistica e tecnologica in ambito home, building e city. Un evento ad altissimo tasso di innovazione, costruito come un momento imperdibile di confronto e di approfondimento per la community delle costruzioni e delle reti in un momento fondamentale di transizione tecnologica, che vede nella digitalizzazione dei prodotti e dei processi, nell’orientamento green e nella necessità di assicurare resilienza agli ambienti della vita quotidiana e del lavoro, i cardini dello sviluppo e della ripresa.