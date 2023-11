Interventi sulla viabilità provinciale a Villanova Mondovì

Come intervenire per risolvere alcuni problemi di viabilità provinciale e, di conseguenza, migliorare la sicurezza stradale a Villanova Mondovì. Di questo si è parlato durante l’incontro che si è svolto lunedì 13 novembre in municipio a Villanova Mondovì a cui hanno partecipato il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere provinciale delegato Pietro Danna, oltre ai tecnici provinciali. A fare gli onori di casa il sindaco di Villanova Roberto Murizasco e alcuni membri della giunta comunale.

Due i principali interventi al centro dell’attenzione: ripristino di un tratto della strada Provinciale 5 (via Mondovì) dopo il crollo della carreggiata causato dal cedimento di un canale irriguo sottostante; interventi di messa in sicurezza di un tratto urbano della Provinciale 37 (via Torino) con la realizzazione e di una rotatoria definitiva all’incrocio con via XX Settembre, là dove ora c’è un manufatto provvisorio.

Nel corso della riunione sono state fatte anche delle valutazioni inerenti alle problematiche sulla viabilità di via Frabosa, sono allo studio eventuali interventi.

"Con riferimento a Via Mondovì, dove a fine agosto si è verificato l'improvviso cedimento di un antico canale irriguo sottostante alla provinciale - commenta il consigliere provinciale Pietro Danna - la Provincia realizzerà nelle prossime settimane un intervento provvisorio atto a far riprendere la circolazione in modo ordinario e a corsia doppia, e nel frattempo si concluderà la fase progettuale per la realizzazione dell'intervento definitivo che dovrebbe trovare luogo possibilmente a fine febbraio 2024". "La priorità, condivisa con l'amministrazione comunale, è attualmente quella di consentire quanto prima la piena percorribilità di tale tratto di strada – prosegue Danna –, consci del disagio che l'imprevisto ha creato ai tanti utenti della strada che percorrono tale arteria di collegamento tra Mondovì e le vallate del Mondolè". "Quanto a via Torino – dice ancora il consigliere –, abbiamo condiviso con il sindaco e la Giunta il percorso che porterà alla realizzazione della rotatoria definitiva dove ora sorge quella provvisoria realizzata lo scorso inverno: saranno apportate idonee modifiche al tracciato attuale e realizzate opere di deviazione del traffico nel tratto immediatamente precedente alla rotatoria, sempre al fine di rallentare la velocità di scorrimento in direzione Branzola".