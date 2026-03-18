Alba, la psicopedagogista Barbara Tamborini racconta "il genitore che serve nell’era digitale"

Si svolgerà venerdì 20 marzo in mattinata presso il Teatro Sociale Busca l’incontro fra 560 studenti di alcune scuole superiori di Alba con la psicopedagogista Barbara Tamborini, esperta in particolare dell’età evolutiva, che in questi mesi si sono preparati all’incontro leggendo il libro scritto dalla stessa intitolato “Ragazza mia”, parte di un progetto più in generale della scrittrice che prende il nome di "Letture".

L’incontro sarà preceduto giovedì 19 marzo da una serata sugli stessi argomenti, o meglio più specifico sul mondo digitale con il titolo “Il genitore che serve nell’era digitale”, ma aperta appunto ai genitori e agli adulti, che si svolgerà presso il salone del Palazzo Mostre e Congressi in Alba in piazza Medford, alle ore 21.

Molti sono i libri che la Tamborini ha scritto in questi ultimi tempi e ci sarà la possibilità di un confronto sulle tematiche proposte.

L’iniziativa fa parte di uno degli impegni degli adulti scout che attraverso l’Associazione La Quercia Scout in questi ultimi anni hanno proposto fra l’altro le tematiche del rapporto e del contrasto alla violenza di genere, del confronto fra adulti e ragazzi e della situazione attuale dell’età evolutiva, e dopo diversi incontri con tutta la cittadinanza, sempre molto partecipati, hanno pensato di coinvolgere direttamente i giovani in prima persona con la proposta della lettura del libro e l’incontro con la scrittrice.

Nell’incontro di venerdì mattina gli studenti porranno delle domande e delle riflessioni alla Tamborini, frutto del loro cammino e impegno di questi mesi, con l‘aiuto dei loro insegnanti, a cui va il nostro ringraziamento.

Le scuole interessate sono state il Liceo Govone, il Liceo Da Vinci, l’istituto Cillario Ferrero, l’Apro e il Liceo linguistico paritario dell’Alba International School.

La realizzazione di tutta la proposta è stato possibile grazie ai contributi della Fondazione CRC, della Banca d’Alba, del Comune, del CSV e con la collaborazione della Libreria La Torre.