Busca: convocato il Consiglio comunale per bilancio e ferrovia storica

Mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 19:30, il Consiglio comunale di Busca si riunisce in sessione straordinaria e prima convocazione nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale (ingresso da via Cavour 28), aperta al pubblico.
L'ordine del giorno include l'approvazione dei verbali della seduta del 18 dicembre 2025, le determinazioni sulle quote capitarie del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese per il triennio 2026-2028, e le comunicazioni sulle variazioni di cassa deliberate dalla giunta con le delibere n. 38/2026 e n. 5/2026.
Si passerà poi alla ratifica della prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e al Dup, adottata dalla giunta ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000, seguita dalla seconda variazione ex art. 175 comma 2.
Chiude il programma l'acquisizione del sedime della ex linea ferroviaria Busca-Dronero da FS Sistemi Urbani del Gruppo Ferrovie dello Stato, con i relativi provvedimenti: un'opportunità per trasformare il tracciato dismesso in percorsi verdi o turistici, valorizzando il patrimonio locale. Per aggiornamenti, consulta il sito del Comune di Busca