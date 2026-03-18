Ad Alba Maria Manera presenta “Metà mondo di distanza”: relazioni sospese tra vicinanza e silenzio

d Alba le relazioni e le loro distanze diventano materia narrativa con “Metà mondo di distanza” (Articoli Liberi) il romanzo di Maria Manera, presentato venerdì 20 marzo alle ore 18 allo Spazio Döm di via Giacosa, in dialogo con Marta Ferrero.

Al centro del libro, un condominio torinese che raccoglie vite che si sfiorano senza incontrarsi davvero. Coppie, convivenze, solitudini: Michele e Lucia con la figlia Clara, Sofia e Paolo alle prese con i primi equilibri, Margherita in cerca di un proprio spazio. Tra quotidianità e incertezze, tutti restano sospesi tra il desiderio di stabilità e la paura di non riconoscersi nella propria vita.

A tenere insieme il racconto è una tensione silenziosa, che attraversa relazioni fatte di prossimità e distanza, fino alla scomparsa improvvisa di Lucia, evento che incrina ogni equilibrio e costringe i personaggi a fare i conti con ciò che non è stato detto.

Ne nasce un romanzo corale, essenziale nello stile, che interroga il senso dei legami e il bisogno di appartenenza.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale presso il bar dello spazio.

Maria Manera è ricercatrice presso l’Università di Torino. Fuori dall’ambito accademico, coltiva le sue idee tra piscina e bicicletta, osservando il mondo che le scorre intorno: ascolta le conversazioni sui mezzi pubblici e si lascia sorprendere dal Monviso che, tra i palazzi, continua a farsi spazio nello sguardo.