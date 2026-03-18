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Attualità | 18 marzo 2026, 14:58

Sovversive 2026: una serata "talk" dedicata all'adozione e alla genitorialità non naturale

Novità del programma è in calendario giovedì 26 marzo. Prenotazioni in corso. La rassegna "Sovversive" da tutto esaurito continua il suo programma di appuntamenti ad ingresso libero grazie alle 10 sostenitrici saluzzesi

Saluzzo, tutto esaurito al Magda Olivero &quot;per M’Other” foto: Bianca Fartade

Saluzzo, tutto esaurito al Magda Olivero "per M’Other” foto: Bianca Fartade

Se la prima serata di "Sovversive" mercoledì scorso  ha riempito il teatro Magda Olivero con “M’Other” toccando con ironia le corde del cuore attraverso il racconto delle  vite di Sophie, Silvia e Carmela parlando di maternità come possibilità di amore e di scelta e  introducendo nel tema 2026  della rassegna: la genitorialità, non sarà meno partecipata  la seconda serata, già prenotabile sulla piattaforma Eventbrite.

E' un appuntamento che porta una novità nel format  del Festival come ha evidenziato l’ideatrice e direttore  artistico Anna Chiara Busso  (Acb Eventi) nella presentazione del programma accolto dall'applauso della platea e in primis da quello dell’assessora alla cultura e pari opportunità Attiilia Gullino. 

Si tratta di un  talk  dal titolo “Legittime – scelte, paure e aspirazioni” in programma giovedì 26 marzo sempre al Magda Olivero alle 20.45. Si affronterà il tema della genitorialità NON naturale (Pma, affido, adozioni, persone single, famiglie arcobaleno) attraverso vari interventi personali e quesiti che si confronteranno con il parere legale dell’avvocata Ida Parise esperta in diritto di famiglia, raccontando percorsi di genitorialità non convenzionali, scoprendo cosa è  possibile e cosa non lo è oggi in Italia per informare sull'esistenza di strumenti concreti  e dare orientamenti  su un  tema spesso raccontato solo in modo parziale.

Come sempre, seguendo lo scopo della rassegna-  ha continuato la direttrice artistica - l'iniziativa vuole aprire uno spazio di confronto, di  dialogo e di stimolo per un dibattito pubblico costruttivo. Un’occasione per parlare a voce alta di temi che spesso restano ai margini dei discorsi o vengono vissuti ancora come tabù, come la PMA, il percorso di adozione e di affidamento.

Un angolo libri dedicato alla genitorialità.

Durante la serata sarà presente anche un angolo libri curato dalla Libreria Mondadori di Saluzzo.

Gli appuntamenti continuano tutti ad ingresso gratuito grazie alle dieci sostenitrici: Cinzia Aimone, Nadia Di Mauro, Nadia Ferrero, Luisa Frandino, Barbara Imbimbo, Maurizia Mana, Laura Mancardo, Giulia Nervi, Federica Pescarmona, Monica Piacenza.

LUNADIGAS è il docufilm che verrà proiettato il  9 aprile ore 20.45 sul tema del rispetto al "NON diventare genitori", nello specifico madri, in cui si raccolgono testimonianze di donne di varie età e provenienza. Presenzierà alla proiezione la regista per raccontare il progetto dell'associazione che è disponibile ad un incontro  con i ragazzi delle scuole per parlare del ruolo genitoriale e delle nuove forme sociali che si stanno creando come famiglie.

 Un secondo spettacolo teatrale “MAMME A META’ - produzione Teatro delle donne  è in calendario il 22 aprile ore 20.45 al teatro Magda Olivero. 

"Laura, protagonista del monologo - racconta Anna Chiara Busso - è seduta in un luogo non precisato, parlando a qualcuno che non vediamo né sentiamo. Il suo è inizialmente un fiume in piena di parole che sembra non portare a niente, fino a quando non trova il coraggio di confessare: ha appena avuto un aborto spontaneo. Con delicatezza, rabbia, ma anche leggerezza, in un dialogo sonoro serrato con la musicista presente sul palco e che esegue cover e canzoni originali, Laura ci parla di sé e della sua esperienza – che è poi l’esperienza di tante, tantissime donne".

La rassegna propone momenti di incontro (15 e 16 aprile alle 20.45 nella sala degli specchi a Il QUARTIERE) destinati ai papà e alla famiglia allargata delle neo mamme per dare strumenti che aiutino ad individuare i momenti di difficoltà nella gestione della nuova situazione, per evitare il più possibile casi di depressione post partum.

L'incontro con i papà sarà seguito dallo psicoterapeuta Daniele Nunziato, mentre la serata dedicata alle neo/future mamme con nonni e amici sarà guidato dalla psicologa Valentina Ferro e dalla ostetrica Chiara Monge.

Beatrice Uber, Ornela Marcon, Manuela Fischietti in M other, spettacolo di Rifiuti Specialif. oto: Bianca Fartade

Beatrice Uber, Ornela Marcon, Manuela Fischietti in M other, spettacolo di Rifiuti Specialif. oto: Bianca Fartade

Anna Chiara Busso e l'assessora Attilia Gullino- foto: Bianca Fartade

Anna Chiara Busso e l'assessora Attilia Gullino- foto: Bianca Fartade

VB

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