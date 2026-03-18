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Attualità | 18 marzo 2026, 15:12

Presentato il Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese: 190 mila euro a disposizione di imprese ed esercenti

La presentazione nella serata di martedì 17 marzo nella sede Confcommercio di Mondovì. Tra le iniziative previste, specifici corsi di formazione

Presentato il Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese: 190 mila euro a disposizione di imprese ed esercenti

La sede monregalese di Confcommercio di piazza Roma ha fatto da palcoscenico, martedì 17 marzo a partire dalle ore 20.30, alla presentazione ufficiale del nuovo Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese, beneficiario nei mesi scorsi di un contributo di 290.300,00 euro (il massimo importo finanziabile) da parte della Regione Piemonte, a cui vanno i cofinanziamenti comunali per un impatto complessivo territoriale che supera i 375.000 euro.

Un riconoscimento importante per un percorso di sviluppo ad ampio respiro che, analogamente all’edizione precedente, coinvolgerà undici Amministrazioni comunali (la Città di Mondovì nel ruolo di capofila e i Comuni di Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Niella Tanaro, Pianfei, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì) e diversi tra enti e associazioni di categoria che nello scorso mese di maggio avevano sottoscritto un apposito protocollo d’intesa. Nel corso della serata si sono in particolare illustrate alcune delle misure previste dal Distretto e nei dettagli: un bando da 190.000 euro per l’assegnazione di contributi alle imprese commerciali (operanti in esercizi di vicinato) e agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nell’ottica di migliorare l’esteriorità delle singole attività, allestire spazi espositivi interni, acquistare arredi, implementare la sicurezza, abbattere le barriere architettoniche e favorire la modernizzazione tecnologica dell’impresa; alcuni corsi di formazione gratuiti per le imprese volti a favorire l’innovazione digitale e, in ultimo, le opportunità legate allo sviluppo del progetto di fidelity card curato da GDSystem.

"Prosegue l’impegno delle Amministrazioni comunali di Mondovì e dell’intero Monregalese a fianco delle imprese e degli esercenti - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore al Commercio Alberto Rabbia - per rafforzare l’attrattività commerciale del nostro territorio attraverso azioni corali ad ampio respiro. Contributi economici diretti, corsi di formazione e fidelity card come elementi distintivi, in questa fase, per qualificare l’offerta locale e supportare direttamente il tessuto commerciale monregalese. Grazie alle associazioni di categoria, agli uffici e ai professionisti incaricati per questa importante opportunità di sviluppo condiviso". 

c.s.

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