Presentato il Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese: 190 mila euro a disposizione di imprese ed esercenti

La sede monregalese di Confcommercio di piazza Roma ha fatto da palcoscenico, martedì 17 marzo a partire dalle ore 20.30, alla presentazione ufficiale del nuovo Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese, beneficiario nei mesi scorsi di un contributo di 290.300,00 euro (il massimo importo finanziabile) da parte della Regione Piemonte, a cui vanno i cofinanziamenti comunali per un impatto complessivo territoriale che supera i 375.000 euro.

Un riconoscimento importante per un percorso di sviluppo ad ampio respiro che, analogamente all’edizione precedente, coinvolgerà undici Amministrazioni comunali (la Città di Mondovì nel ruolo di capofila e i Comuni di Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Niella Tanaro, Pianfei, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì) e diversi tra enti e associazioni di categoria che nello scorso mese di maggio avevano sottoscritto un apposito protocollo d’intesa. Nel corso della serata si sono in particolare illustrate alcune delle misure previste dal Distretto e nei dettagli: un bando da 190.000 euro per l’assegnazione di contributi alle imprese commerciali (operanti in esercizi di vicinato) e agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nell’ottica di migliorare l’esteriorità delle singole attività, allestire spazi espositivi interni, acquistare arredi, implementare la sicurezza, abbattere le barriere architettoniche e favorire la modernizzazione tecnologica dell’impresa; alcuni corsi di formazione gratuiti per le imprese volti a favorire l’innovazione digitale e, in ultimo, le opportunità legate allo sviluppo del progetto di fidelity card curato da GDSystem.

"Prosegue l’impegno delle Amministrazioni comunali di Mondovì e dell’intero Monregalese a fianco delle imprese e degli esercenti - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore al Commercio Alberto Rabbia - per rafforzare l’attrattività commerciale del nostro territorio attraverso azioni corali ad ampio respiro. Contributi economici diretti, corsi di formazione e fidelity card come elementi distintivi, in questa fase, per qualificare l’offerta locale e supportare direttamente il tessuto commerciale monregalese. Grazie alle associazioni di categoria, agli uffici e ai professionisti incaricati per questa importante opportunità di sviluppo condiviso".