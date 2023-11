Ormoni bioidentici: quale ruolo possono avere per la donna in menopausa?

La menopausa è un passaggio obbligato, un processo che causa notevoli cambiamenti nell’organismo e nella vita di una donna. Tra le conseguenze più frequenti ci sono vampate di calore, sudorazioni, l’aumento di peso, pelle secca, capelli fragili ed emicranie, ma possono manifestarsi dei disturbi come depressione, insonnia, cambiamenti d’umore, ansia e difficoltà di concentrazione.

La principale terapia per i sintomi della menopausa è rappresentata dalla TOS, la Terapia Ormonale Sostitutiva, generalmente legata alla somministrazione di estrogeni di sintesi e progestinici per attenuare i sintomi più comuni della menopausa. Tuttavia, questo approccio non consente di garantire il benessere delle donne a 360 gradi, inoltre comporta spesso una serie di effetti collaterali che non permettono di vivere serenamente la seconda fase della vita di una donna.

Una valida alternativa è la terapia con gli ormoni bioidentici naturali, una soluzione efficace e moderna per attenuare, e in certi casi eliminare completamente, i sintomi tipici della menopausa.

A illustrare i benefici degli ormoni bioidentici è “Rinascere con gli Ormoni Bioidentici Naturali: La guida definitiva per vivere al meglio la Menopausa”, il nuovo libro del Dott. Claudio Tomella acquistabile online (clicca qui), che spiega in modo semplice e comprensibile come vivere al meglio il periodo che sancisce l’interruzione della fertilità e l’inizio di una nuova fase.



Le donne in menopausa possono rinascere con gli ormoni bioidentici naturali

Con la menopausa le ovaie cessano la loro attività ormonale e così facendo viene ridotta progressivamente la produzione di estrogeni e progesterone.

Il calo di questi ormoni comporta una serie di conseguenze e la comparsa di vari sintomi, inoltre aumenta il rischio di sviluppare ipertensione arteriosa, patologie cardiovascolari e osteoarticolari come l’osteoporosi.

Il libro “Rinascere con gli Ormoni Bioidentici Naturali” spiega in modo dettagliato come è possibile affrontare la menopausa in modo ottimale attraverso gli ormoni bioidentici naturali. In particolare, il Dott. Claudio Tomella mostra cosa sono, come si usano e quali benefici offrono gli ormoni bioidentici per migliorare la salute e il benessere delle donne in menopausa a 360 gradi.

Si tratta di ormoni utilizzati con successo da oltre 60 anni nella medicina, caratterizzati da una struttura molecolare identica a quella degli ormoni naturali presenti nel nostro organismo. A differenza dei farmaci ad azione ormonale, sono estratti da piante come la Dioscorea Villosa, la soia, il Tribulus Terrestris o la patata dolce e vengono trasformati in ormoni nei laboratori di farmacie specializzate secondo le prescrizioni del medico.

Il nuovo libro del Dott. Tomella mostra in maniera comprensibile e chiara come funzionano gli ormoni bioidentici naturali e quali sono le differenze con gli ormoni usati nella TOS tradizionale e con gli ormoni bioidentici di sintesi, affinché tutte le donne possano informarsi e compiere scelte consapevoli prima, durante e dopo la menopausa.

Secondo il medico specialista gli ormoni bioidentici naturali consentono di ristabilire l’equilibrio e rimuovere, o alleviare, i sintomi della menopausa, migliorando l’energia e la qualità della vita per sentirsi come prima e riappropriarsi della propria femminilità.



Le possibilità offerte dal metodo BioEquilibrio Ormonale® del Dott. Claudio Tomella

Il Dott. Claudio Tomella non è solo l’autore del libro “Rinascere con gli Ormoni Bioidentici Naturali: La guida definitiva per vivere appieno la Menopausa”, ma è anche l’ideatore del metodo di BioEquilibrio Ormonale®.

Si tratta del metodo più evoluto per ottenere salute, benessere e longevità a 360 gradi, un percorso terapeutico personalizzato frutto di oltre 30 anni di lavoro come medico clinico e studioso di medicina e dei risultati ottenuti con oltre 20.000 pazienti trattati presso lo studio di Milano in viale Umbria 45.

Questo metodo innovativo mette al centro la persona e il suo equilibrio ormonale, intervento sui topics fondamentali per la salute e l’invecchiamento come la nutrizione funzionale, i nutrienti e i fito nutrienti ad azione ormonale, la detossicazione del fegato, la tiroide, i surreni, gli ormoni bioidentici naturali e lo stile di vita. È l’unico metodo che tiene conto di tutti i topics in contemporanea, agendo sia in fase di diagnosi che di cura con le cure e gli strumenti più avanzati e innovativi della medicina per equilibrare il sistema ormonale.

Chi sceglie questo percorso può contare su una terapia su misura che tiene in considerazione la salute e il benessere della persona a 360 gradi, un metodo che ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali come il premio per il Miglior Caso Clinico al Congresso Europeo di Medicina Anti-Aging di Montecarlo del 2017. Ovviamente è importante informarsi bene prima di prendere qualsiasi decisione, partendo dalla lettura del libro del Dott. Claudio Tomella per poi richiedere una prima visita medica o consulto online.