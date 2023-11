Ceva, il sindaco Bezzone guarda alle comunali del 2024: "Intenzionato a proseguire"

“La certezza si ha solo col deposito della lista, ma l’intenzione di proseguire c’è”. Con queste parole il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone ha dato una chiara indicazione in merito alla propria volontà di proseguire l’avventura iniziata cinque anni fa candidandosi all’appuntamento elettorale in vista per la primavera 2024, quando anche il centro della Valle Mongia Cevetta sarà chiamato a rinnovare la propria amministrazione.

L’annuncio, che non ha i crismi dell’ufficialità ma conferma le voci circolanti da tempo in città, è arrivato dal primo cittadino nel corso dell’incontro sulla sanità tuttora in corso presso l’ospedale cittadino alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi .

Nel maggio 2019 Bezzone si guadagnò la poltrona di primo cittadino di Ceva aggiudicandosi la contesa elettorale alla testa della lista "Ambiente Sviluppo e Turismo", che ottenne 1.500 voti (53,08%) contro i 1.326 (46,92%) del suo avversario Davide Alciati, alla testa di "Una svolta per Ceva". Nel 2024 si proporrà quindi per un secondo mandato.