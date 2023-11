Al Mussotto sono pronti a partire i lavori per la nuova mensa. "Un'opera da 1 milione e 950 mila euro"

Alba è pronta a realizzare la nuova mensa scolastica in frazione Mussotto. Un'opera importante da oltre 1 milione 950 mila euro, che sarà su due piani, sorgerà in via Cesare Delpiano avrà una doppia funzione come spiega l'assessore albese ai Lavori pubblici Massimo Reggio: "Fungerà da refettorio per l’Istituto Comprensivo Mussotto e Sinistra Tanaro e allo stesso tempo funzionerà da centro cottura per le altre scuole cittadine. L'obiettivo è quello di decongestionare la mensa attuale di via Liberazione, riducendo il numero di pasti da preparare, con due turni di refezione".

La struttura verrà così finanziata: 1 milione 600 mila euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 160.000 euro con fondi del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Opere indifferibili 2023), 190.668 euro con fondi dell'amministrazione.