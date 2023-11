Cantieri in zona Caserma a Saluzzo: i lavori saranno terminati prima dello shopping natalizio

Lunedì 20 novembre inizia l’intervento per trasformare corso Piemonte e via Traversa del Quartiere in “Zona 30” con nuovi attraversamenti rialzati.

Si tratta di uno dei due lotti in cui è stato diviso il progetto da 430 mila euro che è stato finanziato dalla Regione Piemonte per “l’adattamento di ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva”.



Le risorse servono per costruire nuovi dossi con passaggi pedonali in porfido e marmo di Carrara su corso Piemonte e via Monviso, all’altezza delle fermate dei bus, e di un nuovo spazio pedonale di fronte all’ingresso del liceo “Soleri Bertoni”.

Il primo lotto, già avviato, è nel cortile interno dell’ex caserma “Musso” (sede del liceo “Soleri Bertoni”) dove la pavimentazione in asfalto è già stata rimossa per lasciar posto ad un fondo drenante in parte pedonale e in parte carrabile.

Nel cortile sono stati messi a dimora a partire dall’altro giorno (14 novembre) 21 nuovi alberi, dei tigli come i nove già presenti.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, il comando di Polizia locale del Comune ha stabilito delle limitazioni.

Nel dettaglio, dalle 8,30 di lunedì 20 novembre e fino alle 18 del 7 dicembre, divieto di transito, fatta eccezione per i residenti e gli aventi diritto per l'accesso ai carrai, e divieto di sosta con rimozione forzata in corso Piemonte, nel tratto tra piazza Montebello e via Sant'Agostino, compresa la piazzola a lato di via San Rocco e la piazzetta di fronte al condominio “Eliana” e su tutta via Traversa del Quartiere.

“Con questo intervento – dice il sindaco Mauro Calderoni – completiamo in modo definitivo il recupero totale dell’ex caserma Musso e riqualifichiamo il cortile e le strade intorno rispetto alle sue nuove funzioni. I passaggi pedonali più sicuri servono per gli studenti del liceo e per chi frequenta la biblioteca comunale e Il Quartiere, mentre all’interno è stato ideato uno spazio accogliente e verde che servirà come parcheggio e come luogo per eventi e manifestazioni organizzate dalla fondazione Bertoni”.