Io Lavoro Bra, presenti oltre mille visitatori con 670 studenti e più di 1000 offerte di occupazione

“Oggi a Bra abbiamo fatto conoscere i percorsi formativi a disposizione e le iniziative avviate dalla Regione per aiutare i giovani a soddisfare le proprie aspirazioni. Con Io Lavoro raccontiamo sui territori le opportunità messe in campo dalle imprese e diamo la possibilità dI esplorare le diverse possibilità di formazione e aggiornamento che possono arricchire il profilo e aumentare le competenze.

Inoltre durante l'incontro di questa mattina con 200 studenti, ho ricordato di come il sistema ITS valorizzi il Made in Italy, e rappresenti una enorme e significativa opportunità per tutti, giovani e imprese, perché capace di garantire alta formazione specializzata e un lavoro di qualità.

Rispondiamo così alla narrazione non veritiera di chi parla di un' Italia in declino: lavorando per costruire il futuro e ridare orgoglio e fiducia ai nostri ragazzi".



Così l'Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Piemonte Elena Chiorino durante la quarta tappa di IOLAVORO, inaugurata oggi presso il Movicentro di Bra con il sindaco di Bra Gianni Fogliato.

I NUMERI DI BRA

Nel quarto appuntamento di IO LAVORO vi sono stati 1.350 ingressi di cui 670 studenti, molti giunti in fiera soprattutto per orientarsi nella scelta del percorso formativo post-diploma, e per cercare direttamente opportunità lavorative. I posti di lavoro offerti sono stati 1.110 con 35 aziende presenti e 26 tra agenzie per il lavoro ed enti di formazione.