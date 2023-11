E' morto Sergio Giordano. Abile falegname, aveva realizzato gli arredi di Crocevia46 a Cuneo

E' morto questa mattina a Caraglio, dove si trovava ricoverato, Sergio Giordano, originario di Roata Canale. Aveva 55 anni e, da poco più di un mese, aveva scoperto una malattia che non gli ha dato scampo.

Sergio aveva avuto una vita difficile, segnata da dolori e sfortune. Aveva perso tutto, tanto da finire a dormire in stazione a Cuneo. Poi una seconda possibilità: l'aiuto della famiglia Marchisio e il supporto della Caritas, che gli aveva restituito il lavoro e, con esso, la dignità. Abile falegname, era stato infatti coinvolto nel progetto sociale Crocevia46, il primo esperimento di housing sociale di Cuneo, inaugurato nel 2017.

Sergio aveva realizzato le cucine e i tavoli degli alloggi ed era presente, con tanto orgoglio, proprio il giorno del taglio del nastro, alla presenza dell'allora sindaco Federico Borgna, del vescovo Piero Delbosco, dell'ex direttore della Caritas Claudio Mezzavilla e dell'ex presidente della Fondazione CRC Giandomenico Genta, assieme a tanti cittadini e rappresentanti di istituzioni cittadine.

Sergio, che aveva perso i genitori molto presto, non era sposato e non aveva figli. Lascia i parenti e tante persone che avevano imparato a volergli bene. Tra questi, appunto, la famiglia Marchisio.

Sara Marchisio, ex vice direttore della Caritas, che gli voleva bene come ad un fratello. Tanti i ricordi che lo legano a lui, ormai di casa, uno zio per i suoi figli. Con loro trascorreva il Natale e tanti momenti di serenità e gioia. Il papà di Sara, Piero Marchisio, è stato un padre per Sergio.

E' ancora lei a raccontare della sua profonda fede e della sua grande voglia di vivere, mai venuta meno, fino a ieri quando, consapevole di non poter più guarire, ha chiesto di essere liberato. "E' morto poche ore dopo. La sua richiesta è stata esaudita. Ma, ci tengo a dirlo, prima di ieri non lo aveva mai fatto. Voleva vivere e fare il falegname. Era una persona davvero splendida", ci racconta.

Il funerale sarà celebrato domani 17 novembre alle 14.30 nella chiesa di Roata Canale, dove stasera alle 20 verrà recitato il Rosario.