Cuneo, arrestato in via Carlo Boggio mentre cerca di disfarsi di 41 confezioni di cocaina: processato per direttissima

Alla vista degli agenti abbandonava repentinamente un sacchetto contenente 41 involucri in carta, all’interno dei quali vi era una sostanza di colore bianco che, dai successivi test, reagirà positivamente al test sulla cocaina.
Questa la circostanza che lo scorso 19 febbraio è costato l’arresto in flagranza di reato di un cittadino di nazionalità senegalese.
A fermare l’uomo, in un’area poco illuminata di via Carlo Boggio, l’equipaggio di una Squadra Volante della Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio che la Questura di Cuneo va intensificando con particolare riguardo alla zona del parco Cottolengo.
L’uomo veniva così tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e messo a disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo che, per i fatti avvenuti, fissava udienza per direttissima e nel frattempo ne disponeva la custodia presso le camere di sicurezza della Questura.
All’esito dell’udienza di convalida, celebrata il successivo pomeriggio, l’imputato patteggiava la pena di mesi 4 di reclusione dopodiché veniva rimesso in libertà.
"L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sarà ulteriormente intensificata", si rimarca dalla Questura di Cuneo.