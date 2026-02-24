 / Viabilità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Viabilità | 24 febbraio 2026, 18:10

Cuneo: due incidenti avvenuti negli stessi minuti mettono in crisi la viabilità cittadina

Code e rallentamenti per sinistri registrati in direzione Borgo San Giuseppe e all’imbocco dell’Est Ovest

Lunghe file di auto ferme in coda in uscita dalla città

Lunghe file di auto ferme in coda in uscita dalla città

Pomeriggio di passione per la viabilità cuneese in ragione del verificarsi di due incidenti accaduti quasi negli stessi minuti e che stanno provocando code e rallentamenti nella fascia oraria di uscita dei pendolari dalla città.

Il primo si è verificato intorno alle ore 16.45 e ha visto due autovetture andare a scontrarsi nella zona della rotatoria presente presso l’ex mercato delle uve, lungo la strada che conduce alle piscine, in direzione Borgo San Giuseppe.

[La lunga cosa di macchina che si è creata su Lungogesso Corso Giovanni XXIII]

L’incidente ha causato feriti (non è noto il loro numero, al momento,  e nemmeno le loro condizioni), ora alle cure dei sanitari del servizi di emergenza di Azienda Zero, presenti sul posto insieme a due equipaggi della Polizia Locale.

Negli stessi istanti un altro sinistro si è invece registrato all’imbocco dell’Est Ovest in corso Francia, in questo caso senza feriti.

[La lunga cosa di macchina che si è creata su Lungogesso Corso Giovanni XXIII all'imbocco della rotonda che porta alla Circonvallazione Nord]

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium