Cuneo: due incidenti avvenuti negli stessi minuti mettono in crisi la viabilità cittadina

Pomeriggio di passione per la viabilità cuneese in ragione del verificarsi di due incidenti accaduti quasi negli stessi minuti e che stanno provocando code e rallentamenti nella fascia oraria di uscita dei pendolari dalla città.

Il primo si è verificato intorno alle ore 16.45 e ha visto due autovetture andare a scontrarsi nella zona della rotatoria presente presso l’ex mercato delle uve, lungo la strada che conduce alle piscine, in direzione Borgo San Giuseppe.

[La lunga cosa di macchina che si è creata su Lungogesso Corso Giovanni XXIII]

L’incidente ha causato feriti (non è noto il loro numero, al momento, e nemmeno le loro condizioni), ora alle cure dei sanitari del servizi di emergenza di Azienda Zero, presenti sul posto insieme a due equipaggi della Polizia Locale.

Negli stessi istanti un altro sinistro si è invece registrato all’imbocco dell’Est Ovest in corso Francia, in questo caso senza feriti.

[La lunga cosa di macchina che si è creata su Lungogesso Corso Giovanni XXIII all'imbocco della rotonda che porta alla Circonvallazione Nord]