Un corso sull'uso dei defibrillatori per gli operatorio delle Case di Riposo di Stroppo e San Damiano Macra

Venerdì 17 novembre alle ore 20:30, presso la Croce Rossa di Dronero, il dott. Piero Demaria ha organizzato un corso fondamentale per la sicurezza delle case di riposo della zona. L'obiettivo del corso era fornire un adeguato addestramento sull'uso dei defibrillatori, coinvolgendo gli operatori delle due case di riposo di Stroppo e San Damiano Macra.

Il corso ha visto la partecipazione attiva di 23 operatori, tutti ora abilitati all'uso del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE). La presenza del presidente della CDR di San Damiano, Dario Rosano, e di quella di Stroppo, Cristina Dubcovetcaia, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa per le comunità locali.

I due istruttori DAE, Simondi Aurora e Alberto, sono stati elogiati per la loro competenza e per la capacità di comunicare in modo efficace sia nella parte teorica che pratica del corso. La formazione pratica è fondamentale in situazioni di emergenza, e gli istruttori hanno garantito una preparazione completa agli operatori.

Il corso è stato reso possibile grazie all'ospitalità del presidente della Croce Rossa Italiana di Dronero, Aldo Chiapello, il quale ha aperto le porte della struttura per questa iniziativa di grande rilevanza per la sicurezza della comunità locale.

Piero Demaria ha concluso l'evento sottolineando l'importanza di un'azione tempestiva in caso di arresto cardiaco "… in Italia ogni anno ci sono circa 60.000 arresti cardiaci, quasi come la popolazione di Cuneo", ha affermato il dottore, sottolineando l'urgenza di affrontare in modo efficace questa emergenza … il corso formativo per operatori è un passo avanti significativo per migliorare la prontezza della comunità nella valle Maira”.

Questo evento formativo ha sicuramente un impatto positivo sulla sicurezza e la salute della comunità locale, evidenziando l'importanza dell'addestramento sull'uso dei defibrillatori per affrontare situazioni di emergenza con competenza e prontezza.