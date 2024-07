Savigliano, lunedì 29 Consiglio comunale prima della pausa estiva

È stato convocato dal presidente Piergiorgio Rubiolo per lunedì 29 luglio alle ore 19 il Consiglio comunale di Savigliano.

A inizio seduta, come sempre, comunicazioni, interrogazioni e interpellanze.

Sei le interrogazioni pervenute.

Tre sono a firma della consigliera Giorgia Seliak.

La prima riguarda l’intricato caso di viale Piave (area ex Sicurtà), dove sono stati bloccati i lavori di realizzazione di un complesso edilizio di fronte al Parco Graneris.

La seconda le criticità che si riscontrano nell’ingresso e nell’uscita della scuola primaria Santorre di Santa Rosa; la terza la carenza di panchine nell’area giochi del Giardino dei marinai.

Due sono state presentate dal collega del gruppo “Progetto Savigliano”, Giacomo Calcagno. La prima riguarda alcune problematicità emerse nella gestione del verde pubblico; la seconda la richiesta di chiarimenti a proposito dell’apertura di un micronido presso la scuola dell’infanzia Sacro Cuore.

Il consigliere di Fratelli d’Italia Maurizio Occelli interroga invece il sindaco Antonello Portera e l’assessora ai Lavori pubblici Federica Brizio sui lavori che riguardano il cavalcavia in località Sanità.

Questo nel dettaglio l’ordine del giorno.

2. Variante parziale n. 38 al Prgc ai sensi dell'art. 17, comma 5 della l.r. 56/77 e s.m.i. - Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva.

3. Sostituzione di componente della commissione edilizia.

4. Programma triennale dei lavori pubblici anni 2024-2025-2026 ed elenco annuale 2024. Prima modifica al programma triennale approvato.

5. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ratifica della delibera di Giunta comunale n. 103 in data 03.06.2024 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

6. Documento unico di programmazione sezione strategica 2023/2027 e sezione operativa 2025/2027. Approvazione.

7. Stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2024 ai sensi del paragrafo 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

8. Assestamento generale di bilancio ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 33 del regolamento di contabilità. Esame e approvazione.

9. Verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 24 del regolamento di contabilità. Esame e approvazione.

10. Project financing di iniziativa privata ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs.36/2023 presentato da Municipia s.p.a. per l’affidamento in concessione della creazione di un sistema di gestione e la relativa erogazione di servizi in merito al progetto smart land area saviglianese per la realizzazione dei progetti strutturali territoriali integrati.

11. Commercio su aree pubbliche - adeguamenti normativi e ridefinizione di alcuni posteggi nei mercati cittadini.

Qualora non venisse esaurita la discussione su tutti i punti, la seduta verrà aggiornata a martedì 30 luglio, sempre alle 19.